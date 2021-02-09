Eski Habipler Mahalle Hizmet Tesisi’nde sona doğru

Sultangazi Belediyesi Eski Habipler Mahallesi Hizmet Tesisi’nin kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine açılması planlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşın farklı ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği Eski Habipler Mahalle Tesisi’nin inşaatında sona yaklaştı. Kapalı pazar alanından yüzme havuzuna, kütüphaneden E-Spor’a birbirinden farklı bölümleri içinde barındıran tesis yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

Birçok hizmet bir arada

Tesiste yer alacak kapalı spor salonu, dört mevsim doyasıya yüzmek isteyenlere bir alternatif olacak. Hizmet Tesisi’nde, mahalle sakinlerinin olumsuz hava şartlarına aldırmadan alışveriş yapabileceği kapalı pazar alanı da hizmet verecek.

Gençler eğlenirken öğrenecek

Eski Habipler Mahalle Tesisi’nin içinde yer alan Gençlik Merkezi, çocukların eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle iç içe olmasına imkân sunacak. Gençlerin keyifli ve verimli zaman geçirmesi için her şeyin düşünüldüğü tesiste binlerce kitap seçeneği sunan kitap kafe de yer alacak. Ayrıca oyun tutkunları, son dönemlerin popüler platformu olan E-Spor’a mahalle hizmet tesisinden erişebilecek.

Kültürel ve sanatsal faaliyetler

Mahalle sakinleri, tesiste yer alacak atölyelerde birçok alanda düzenlenecek kurslara katılma imkânı bulacak. Tesisteki cep sinemasında ise, sinemaseverler için birbirinden güzel film gösterimleri gerçekleşecek.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Eski Habipler Mahalle Hizmet Tesisi’ndeki çalışmaları inceledi. Başkan Dursun, “Eski Habipler Mahallemizde inşa ettiğimiz bu tesiste komşularımız birçok hizmete kolaylıkla erişebilecekler. Burada yaptığımız yüzme havuzu ile de mahalle hizmet tesislerimize farklı bir fonksiyon eklemiş olduk. Yepyeni projelerle Sultan Şehir’i inşa etmeye devam ediyoruz. Yapımında sona geldiğimiz tesisi kısa zamanda tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız” dedi.