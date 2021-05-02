Eşref Ziya Terzi’den tasavvuf müziği ziyafeti

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında bir konser veren tasavvuf musikisi sanatçısı Eşref Ziya Terzi, kendisini ekran başından izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, 1991 yılındaki ilk albümünden bugüne kadar seslendirdiği en popüler şarkıların yer aldığı müzik şöleninde dinleyenleri mest etti.
Duygusal şarkılarla geçmişe yolculuk yaptılarTerzi, 1991 yılındaki “Kalksam ve Dirilsem” isimli ilk albümünden bu yana en çok sevilen şarkılarından oluşan bir müzik şöleni sundu. Sanatçının özellikle “Adını Anıyorum”, “Ağlama Karanfil”, “Zaman” ve “Sevda Dedim” isimli ezgilerine büyük beğeni ve yorum yağdı. Dinleyiciler, Terzi’nin duygusal şarkıları eşliğinde geçmişe yolculuk yaptı. Ünlü sanatçı, programı “Minareler Süngü Kubbeler Miğfer” adlı şarkısıyla bitirdi.