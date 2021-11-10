‘Evrende Dönüşüm’ sergisi TSKM’de açıldı

Maltepe, İstanbul’da sanatın merkezi olmaya devam ediyor. Ressam Nina Selvin Mutlu’nun “Evrende Dönüşüm” isimli ikinci resim sergisi, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.

Ressam Nina Selvin Mutlu’nun “Evrende Dönüşüm” isimli ikinci resim sergisi açıldı. Çalışma yaşamına bir şirkette yönetici olarak devam eden Mutlu, “Çocukluk yıllarından bu yana resim yapma tutkum vardı. Resim yapma konusunda ailemden çok büyük destek gördüm. Lise döneminde atölye çalışmalarında anatomi, desen, renk eğitimleri aldım. Sergimde kendi ruhsal yolculuğumu farklı teknikler ve malzemelerle birleştirerek sundum. Evreni, yaşamı, ruh, beden-varlık ilişkisini anlattım. Yaşamda her canlının birbirine ihtiyacı var. Diğer canlılar fark ediyor, insanoğlu ise her zaman bunu fark edemiyor. Eserlerimde bunları yansıttım” dedi.

Serginin açılışında Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara tarafından Mutlu’ya plaket takdim edildi. Sergide akbaba, baykuş, güvercin ve yarış atlarının resmedildiği etkileyici tablolar sanatseverler ile buluştu. Mutlu’nun farklı desen uygulamalarına yer verdiği sergisi, 15 Kasım’a dek Galeri Maltepe’de ziyarete açık olacak.