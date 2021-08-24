Eyüpsultan Ahmet Kekeç Kütüphanesi kitapseverlerin ilgi odağı oldu

Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi, kitapseverler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Eyüpsultan Merkez Mahallesi Feshane Caddesi’nde bulunan kütüphane, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek amacıyla açıldı. Kütüphanede 10 bin kitap ve araştırma merkezi, kitap kafe, ders çalışma alanları ile ferah kitap okuma ve toplantı salonları yer alıyor.

Vatandaşların sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabileceği, ders çalışabileceği, boş vakitlerini değerlendirebileceği kütüphane 181 metre karelik alana, 120 kişilik oturma kapasitesine sahip.

Kütüphane zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan’da yaşayan her yaştan vatandaşa hitap ediyor. Kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrenciler Eyüpsultan Belediyesi’nin kendilerine sunduğu hizmetten çok memnun olduklarını belirtiyor. Kütüphanenin kendilerine hem kitap okuma hem de ders çalışma imkanı sunduğunu söylüyor.

"Kütüphane çok yararlı oldu"

Öğrencilerden Muharrem Cacık kütüphane ile ilgili, "Üniversite öğrencisiyim. Genellikle vizelerim, finallerim için çalışmaya geliyorum. Kütüphane açıkçası gerçekten yararlı oldu. Bu bölgede tek bir tane kütüphane vardı. O da kitap ağırlıklıydı, ders çalışma olanağı sunmuyordu. Burası hem ders çalışma açısından hem de grup çalışması açısından çok uygun. Toplantı salonları var, arkadaşlarımızla birlikte ders çalışırken kullanabiliyoruz. Kafe olması da çok faydalı. Dışarıda her yerde oturup yiyemiyorsunuz, her açıdan beğeniyorum burayı" dedi.