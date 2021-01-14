Eyüpsultan Aile Akademisi’nin online eğitim ve seminerlerine büyük ilgi

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Aile Akademisi’nde eğitimler online devam ediyor.

Toplumun yapı taşı olan aile kurumunu etkileyen sorunların tespiti ve önleyici tedbirler alarak sorunların aşılması sürecinde vatandaşlara rehberlik eden Aile Akademisi’nde Pedagojik ve Psikolojik Rehberlik Hizmeti ile sadece sorunların tespiti ve müdahalesinde bulunmakla kalmayıp Ebeveyn/Çocuk Atölyeleri ile de aile bireylerinin birlikte zaman geçirerek, aralarındaki ilişki dinamiklerinin güçlendirilmesi sağlanıyor.

Evlilik Okulu Seminerleri; aile içi sorunların çözümü, evliliğe hazırlanan gençlere iyi bir başlangıç sunma, evlilikte karşılaşılabilecek sorunların çözümünde iletişim becerileri, evlilikte çatışmayı önleme ve sorun çözme becerileri, çocuk sahibi olmaya hazırlık gibi konularda evli ve evlenmeye hazırlanan bireylerin bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla iki haftada bir düzenleniyor. Kurulduğu günden beri iki haftada bir düzenlenen 3 programla, toplamda 204 vatandaş seminer hizmetlerinden faydalandı.

944 vatandaş, temel mizaçları tanıma eğitimi aldı

Enneagram ve Mizaçları Tanıma Atölyesi; evli ve evlilik hazırlığı yapan çiftlere 9 tip mizaç genel özellikleri, alt tipleri, mizaçlar arası ilişki dinamikleri, sağlıklı/sağlıksız mizaç gelişimleri ile mizaçların ebeveyn tutumları odaklı genel mizaçları tanıma eğitimi sunarken; 16-25 yaş arası gençlere özel programda; potansiyellerinin keşfi ve mizaç odaklı mesleki seçim konularını da dahil ederek gençlere yol gösterici oluyor. Kurulduğu günden beri haftada bir düzenlenen programda toplamda 944 vatandaşa temel mizaçları tanıma eğitimi verildi.

Değerler eğitimi programından 768 vatandaş faydalandı

Değerler Eğitimi Programında, aile ve 7-14 yaş aralığında çocuğa özel geliştirilmiş manevi eğitimler veriliyor. Çocuk odaklı ve ebeveyn odaklı farklı programların içeriğini adab-ı muaşeret, Kuran-ı Kerim, ilmihal, tefsir, ibadet ve siyer dersleri oluşturuyor. Kurulduğu günden beri haftada bir düzenlenen program ile toplamda 7-10 yaş arası 438 birey, 11-14 yaş arası 103 birey ve 227 ebeveyn olmak üzere toplamda 768 vatandaş Değerler Eğitimi Programının hizmetlerinden faydalandı.

İlk kez düzenlenen online tasavvuf sohbetlerine 28 kişi katıldı

Aile Akademisi aylık başlıklar halinde manevi dünyamızı aydınlatırken, aile kurumuna bakış açısını geliştirecek Online tasavvuf sohbetlerinin yanı sıra yine online platformda çeşitli eğitici seminerler de gerçekleştiriyor. Kurulduğu günden beri bir kez düzenlenen online tasavvuf sohbetinden 28 vatandaş faydalandı.

58 vatandaşa psikolojik danışmanlık hizmeti verildi

Toplumun huzuru, mutluluğu, bilinçlenmesi ve ruh sağlığının korunması adına Aile Akademisi bünyesinde gerçekleştirilen Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ile kurulduğu günden beri 32 çocuk - ergen, 20 yetişkin ve 6 aile olmak üzere toplamda 58 vatandaşa psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.

Online kayıtlar devam ediyor

Kayıtlarda Eyüpsultan’da ikamet eden vatandaşlara öncelik tanınırken; kontenjanın uygun olması durumunda ilçe dışından gelecek kayıt talepleri değerlendiriliyor.