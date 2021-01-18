Eyüpsultan Ali Kuşçu Uzay Evi, bilim merkezi olacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ali Kuşçu Uzay Evi’nin birkaç üniversitenin desteğiyle bir bilim merkezi haline getireceklerinin müjdesini verdi.
Canlı yayın sırasında, Ali Kuşçu Uzay Evi’nden daha önce eğitim aldığını ve çok memnun kaldığını belirten üniversite öğrencisi bir genç, Başkan Deniz Köken’e öncelikle teşekkür ederek, “Daha büyük uzay evleri gelecek mi?” sorusunu yöneltti.Başkan Deniz Köken soru üzerine, “Orasıyla ilgili çalışmamız devam ediyor. Orası bizim için çok özel bir yer. Eyüpsultan’ın toplama merkezi. Birkaç üniversitenin desteğiyle orayı küçük bir bilim merkezi haline getireceğiz. Gençlerimiz okuldan çıktıktan sonra gelecek orada deneyimleme yapacak” yanıtını verdi.