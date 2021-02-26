Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esentepe Camii’ndeki çalışmaları inceledi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Esentepe Camii inşaatında incelemelerde bulundu.
Modern ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken mimari eserlerden biri olacak olan Esentepe Camii, 3 bodrum 2 normal kat olmak üzere toplamda 5 kattan oluşacak.Toplam kapalı alanı 2 bin 340 metrekare olan yapıda cami fonksiyonu dışında otopark, bilgi evi ve gençlik merkezi kütüphane, taziye evi, imam lojmanı gibi mekânlar yer alacak. 600 kişi kapasiteye sahip olan camide, açık avluların da kullanımıyla bin 200 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Başkan Deniz Köken’in üzerinde hassasiyetle durduğu inşaatın en kısa zamanda tamamlanarak caminin ibadete açılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.