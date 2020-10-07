Eyüpsultan Belediyesi 2020 - 2021 kültür sanat sezonu başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Hasan Nail Canat Sanat Akademisi’nde 2020-2021 döneminde gerçekleşecek olan eğitim branşları ve atölye çalışmaları hakkında bilgilendirme ve tanıtım programı düzenledi.
Hasan Nail Canat Sanat Akademisi Sanat Atölyeleri, Performans Gösterisi programında, sanat akademisinde 2019 - 2020 sezonunda eğitim alan kursiyerlerin hazırlamış olduğu resim çalışmaları sergilenirken, keman hocası Oktay Ünsal ve gitar hocası Merih Aşkın, öğrencileri ile birlikte katılımcılara müzik ziyafeti sundu.
“Sanat akademilerinin sayısını arttıracağız”
Konuşma sonrası yapılan çalışmaları yakından inceleyip, eğitmen ve kursiyerlerle sohbet eden Başkan Deniz Köken, tuvalin karşısına geçerek resim çalışmalarına da katıldı.
“Yeni Normalde Sanat” sloganıyla gerçekleştirilecek olan 2020 - 2021 kültür sanat eğitimleri, Eyüpsultan Belediyesi’ne ait 6 kültür merkezinde, 30 farklı branşta verilecek.
Pandemi nedeniyle kontenjanların sınıflara göre ayarlandığı, maske, mesafe ve temizlik kuralına uygun bir şekilde verilecek olan eğitimler ise 10 Ekim 2020 tarihinde başlayacak.
2020 - 2021 Kültür Sanat Sezonu ise “Geleneksel Sanatların Ustaları Eyüpsultan’da Buluşuyor” sloganı ile 21 Ekim’de yapılacak olan açılış özel programı ile sanatseverlere kapılarını açacak.