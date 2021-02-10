Eyüpsultan Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin veresiye borçlarını sildi

Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Deniz Köken’in talimatıyla ilçede bulunan mahalle bakkallarına veresiye borcu olan ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi.

Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçilen bugünlerde Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok uygulamayı hayata geçirdi. Bu zor günlerde erzak desteğinin yanı sıra nakit desteğiyle de esnaf ve vatandaşların yanında olmaya devam eden Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Deniz Köken’in talimatıyla bu kez de ilçede bulunan mahalle bakkallarına veresiye borcu olan ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödedi. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile 50 bakkalda, 283 kişinin, 150 bin liranın üzerinde tutan borçları kapatıldı.

Yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Cahit Altav, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Başta başkanımız Deniz Köken olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Borçlarını ödeyemeyecek olan veya vefat etmiş insanlar vardı. Belediye ikisi vefat etmiş olan 4 kişinin 3 bin 193 liraya yakın borcunu kapattı. Pandemi döneminde yapılan bu uygulama bize de destek oldu. Veresiye verdiğimiz için eksik mallarımızı tamamlayamıyorduk, bu sayede biz de eksiklerimizi aldık. Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştik. Harika bir uygulama.”

"Borcu silinen vatandaş dua ediyor"

25 yıldır mahalle bakkallığı yapan Fethiye Yavuz ise borçları silinen vatandaşın dua ettiğini belirterek, "Belediyemiz 10 kişinin toplam borcunu veresiye defterinden sildirdi. Bu uygulamadan bizler de çok memnunuz. Borcu silinen vatandaşlar da Allah razı olsun diyor. Başkanımız Deniz Köken, küçük esnafı kollamaya devam etsin" dedi.

Pandemi nedeniyle gerek esnafın, gerekse vatandaşın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Arif Demir, borçları ödenen vatandaşın yüzünün güldüğünü söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Vatandaş borcunu ödemekte zorlanıyor. Bu pandemi hepimizi etkiledi. Biz de mahalle bakkalı olarak haliyle bu borçları yazıyoruz. İnsanlar çekine çekine geliyorlar. Belediyenin borçlarını ödediğini söylediğimde memnun oldular. Biz de çarkı döndürmek, sattığımız ürünü yerine koymak zorundayız. O yüzden bize de bu uygulamanın faydası oldu.”