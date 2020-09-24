Eyüpsultan Belediyesi kursiyerlerine bakanlıktan iki ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’nda, Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezlerinde yetişen iki kursiyere ödül verildi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezlerinde yetişen öğrenciler ödül kazanmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesinin kültür ve sanata verdiği değer sayesinde ödül alan kursiyerlerin de sayısı artıyor. Son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’na katılan Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı Sertarikzade Kültür Sanat Merkezi öğrencileri iki farklı alanda ödül kazandı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de yarışmayı kazanan kursiyerlerle Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinde bir araya gelerek kendilerini tebrik etti ve ebru çalışması yaptı. Kursiyerlere hediye takdiminde bulunan Başkan Deniz Köken, bu tür başarıların devamının geleceğini, güzel eserlerin her zaman başarı yakalayacağını ifade etti.

"5 yıldır burada ders alıyorum"

Yarışmada başarı ödülü kazanarak 20 bin liranın da sahibi olan İngilizce Öğretmeni Elif Aymelek, 5 yıldır Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinde ebru dersi aldığını, pandemi süreciyle yarışmanın ertelendiğini ifade ederek, “Yaptığım eser de 1700 yılında İzmir gümrüğüne ait hatip ebrusu. Ayrıca ebru sanatı sabır ve sebat gerektiren bir sanat. Yarışmayı kazandığımı öğrendiğimde çok sevindim. Zaten hocam eserden bir ödül bekliyordu. Bundan sonra da yarışmalara katılacağım. Ayrıca kursumuzda sanatımızı samimi bir şekilde icra etme şansı buluyoruz” diye konuştu.

"Kursa katılmak isteyenlere tavsiye ediyorum"

Yarışmada sergileme ödülü bin kazanan Matematik Öğretmeni Zehra Atalay, 5 yıldır Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinde ebru derslerine devam ediyor. Kendi yaşam dallarının dışına çıktığını söyleyen Zehra Atalay, “Geleneksel sanata devam ederken aynı zamanda arkadaşlarımızla farklı paylaşımlarımız oluyor. Hocalarımız da çok değerli. Kursa katılmak isteyenlere severek tavsiye edebilirim. Özellikle Sertarikzade Kültür Sanat Merkezinin çok iyi bir atmosferi var” dedi.

Yarışmanın amacı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından; Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak, bu alanda eser verecek yeni kabiliyetleri keşfetmek ve gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm’ü (Çini Yarışması, Ebru Yarışması, Kalemişi Yarışması, Kat’ı Yarışması) düzenlendi.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm’de dağıtılan ödüller; Yarışma kapsamında düzenlenen “Çini Yarışması”, “Ebru Yarışması”, “Kalemişi Yarışması”, “Kat’ı Yarışması” olmak üzere her bir dalda; Başarı ödülü: 3’er adet olmak üzere; 20 bin TL, Başarı belgesi mansiyon: 3’er adet olmak üzere; 5 bin TL ve mansiyon belgesi sergileme, bin TL ve katılım belgesi verildi.