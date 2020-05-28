Önceleri günlük 300 maske üretimiyle çalışmaya başlayan Eyüpsultan ESMEK, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in talimatıyla günlük kapasiteyi 3 bine çıkardı. Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ESMEK’te dikilen maskeler salgından bu yana toplam 70 bine ulaştı. Eyüpsultan Belediyesi maske üreterek hem kendi personelinin maske ihtiyacını karşıladı hem de özellikle pazar yerlerinde ve ortak kullanılan alanlarda ücretsiz maske dağıttı. Kursta ayrıca işitme engellilerin kullanması için özel bir maske de tasarlandı. Maskenin dudak kısmı şeffaf bırakılarak işitme engellilerin dudak okuma yoluyla iletişim kurması kolaylaştırıldı. Bu maskeler de işitme engelli vatandaşların evlerine teslim edildi.
Eyüpsultan Belediyesi, salgın sürecinde toplam 70 bin maske üretti
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, COVİD-19 PANDEMİSİNDEN BU YANA SALGININ ATLATILMASI İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALARAK İHTİYAÇ DUYULAN MALZEME DESTEĞİNİ DE KENDİSİ ÜRETTİ. SALGINDAN KORUNMAK İÇİN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN ÜRÜNLERDEN BİRİ OLAN MASKE ÜRETİMİ EYÜPSULTAN EYÜPSULTAN MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI’NDA ÜRETİLMEYE BAŞLANDI.
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