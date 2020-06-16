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Eyüpsultan Belediyesinden öğrenciler için sağlık tedbirleri

EĞİTİMLERE BAŞLAYACAK OLAN TÜM BU BİRİMLER AÇILIŞ ÖNCESİ, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI İÇİN TEMİZLENEREK DEZENFENTE EDİLDİ

Eyüpsultan Belediyesinden öğrenciler için sağlık tedbirleri

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yaz Okulu, Yaz Spor Okulu, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu kapılarını 22 Haziran’da öğrencilere açacak.

1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları doğrultusunda eğitimlere başlayacak olan tüm bu birimler açılış öncesi, öğrencilerin sağlığı için temizlenerek dezenfente edildi. Eğitim verilecek sınıflar ve spor salonları en ince ayrıntıya kadar ilaçlanırken, sınıflarda ve spor salonlarında sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yapıldı, uyarı yazıları konuldu. Ayrıca, Yaz Okulu, Yaz Spor Okulu, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Ali Kuşçu Uzay Evi ve Robot Okulu’nun bulunduğu binaların girişlerine el dezenfektanları konuldu. Binalara girişlerde ateş ölçümü ve maske takılması konusunda uyarı da yapılacak.

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