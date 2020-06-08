Eyüpsultan Belediyesinin gıda kolisi yardımı 22 bine ulaştı

Eyüpsultan Belediyesi’nin küresel çapta bir krize yol açan Korona virüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı gıda kolisi yardımı 22 bine ulaştı.

Ramazan ayının ilk günlerinde başlayan, içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu erzak kolileri dağıtımı, vatandaşlara daha hızlı bir şekilde ulaşması için 4 bölgeye ayrılan ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Dağıtımına köylerden başlanan ardından mahallelerle devam eden gıda kolileri, ilçede bulunan esnafa destek olmak amacıyla daha önce berber, kahvehane, minibüs ve taksici esnafına verilmişti.

100 aileye glutensiz gıda paketi

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ayrıca glutensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastalarını da unutmamış, onlara da glutensiz gıda paketlerini ulaştırmıştı. Gelen talepler doğrultusunda 100 aileye glutensiz gıda paketi verildi.