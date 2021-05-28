Eyüpsultan yeni çehresine kavuşuyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin, Eyüpsultan Camii ve çevresine başlattığı düzenleme çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar 384 binayı kapsıyorCephe düzenleme projesi 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalar Fahri Korutürk Caddesi’nde, Kalenderhane Caddesi’nde, İskele Sokağı’nda ve Zal Mahmut Paşa Sokağı’nda bulunuyor. 384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor. Proje çalışmasında cephelerdeki eklentiler ve tabelalar tabela yönetmeliğine uygun hale getiriliyor, tenteler düzenleniyor ve cepheler renklendiriliyor. 2021 yılının sonunda tamamlanması planlanan projeyle Eyüpsultanlılar ve ziyaretçiler karmaşık görünümden kurtulmuş halde Eyüpsultan’ın yeni yüzüyle karşılaşacak.