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Eyüpsultan’da işyerleri denetlendi

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, İLÇEDE BULUNAN İŞ YERLERİNE YÖNELİK ÇEVRE TEMİZLİĞİ, ÇEVREYE RAHATSIZ EDİCİ KOKU YAYIP YAYMADIĞI VE RUHSAT KONULARINDA DENETİMLER YAPIYOR.

Eyüpsultan’da işyerleri denetlendi

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede bulunan iş yerlerine yönelik çevre temizliği, çevreye rahatsız edici koku yayıp yaymadığı ve ruhsat konularında denetimler yapıyor.

Bu kapsamda Ruhsat Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Çevre Birimleri tarafından Paşmakçı Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerinin denetimleri yapıldı. Yapılan denetimlerde iş yerlerinin çevreye rahatsız edici koku yayıp yaymadığı kontrol edildi, çevre temizliği ve ruhsatlarının olup olmadığı incelendi. Denetimler sonucu iş yerlerine eksik görülen konular tebliğ edildi, ruhsatsız iş yerleri zabıt altına alındı.

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