Eyüpsultan’da kurban satış ve kesim alanında hazırlıklar tamamlandı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Kurban Satış ve Kesim alanında hazırlıklar tamamlandı.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik bir ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz’a 25 bin metrekarelik alana yüksek kapasiteli, modern bir kurbanlık satış ve kesim alanı kurdu. Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl pandemiden dolayı gerekli önlemleri aldı. Yaklaşık 4 bin hayvan kapasitesi bulunan ve 60 çadırın yer aldığı alanda, hem satıcılar hem de kurbanlık hayvan almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda bir dizi önlem alındı.

Çadırların altına 10 santimetrelik tahta ve beton zeminler yapıldı

Pandemi nedeniyle çadırlar arasında 2 metre mesafe bırakılırken, hava sirkülasyonunun sağlanması için çadırların yan tarafları açık bırakıldı. Aynı zamanda temizlik ve hijyenin daha etkili olması için hayvanların bulunduğu çadırların altına 10 santimetrelik tahta ve beton zeminler oluşturuldu.

Vatandaşların kurulacak olan bariyerlerden sırayla girecekleri alanda, hayvan bakıcılarına, satıcılara ve kurban almaya gelen vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Diğer taraftan alana girmeden önce ateş ölçer kontrol noktaları oluşturularak tüm vatandaşların alana girmeden önce ateşleri ölçülecek.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevli Veterinerler ise öncelikle kurbanlık hayvanların araçlarla nakil edildiğinde araçlardan indirilirken evrak kontrolü ve hayvanın dış muayenesini yapacaklar. Bunun dışında padoklara alınıp genel kontrolleri yapılıp, bu kontroller sırasında herhangi bir hastalıktan şüphelenirse hayvanı ayrı bir bölümde müşahede altına alacaklar.

Hayvanın kurbanlığa uygun olup olmadığının kontrolünü de yapacak olan veterinerler, herhangi bir hastalığı var mı, ağzından veya burnundan akıntısı var mı, yaşı uygun mu değil mi, İslami açıdan kurban için uygun mu bunların tespitini de yapacaklar.

Kemerburgaz Kurban Satış ve Kesim alanına kurbanlıklar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu sevk tarihine göre, 16 Temmuz Perşembe 2020’den itibaren gelmeye başlayacak.