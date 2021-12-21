banner4556

Eyüpsultan’da Ömer Karaoğlu coşkusu

banner4336

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri birbirinden değerli sanatçılarla devam ediyor.

Eyüpsultan’da Ömer Karaoğlu coşkusu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri birbirinden değerli sanatçılarla devam ediyor.

banner4575

Üçüncü haftada Ezgi Günleri’nin konuğu, yaptığı besteler ve seslendirdiği ezgiler ile müzik severlerin içine işleyen nağmelerin sahibi Ömer Karaoğlu oldu. Karaoğlu gecede seslendirdiği eserlerle konuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı, unutulmaz bir geceye imza attı. Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde sanatseverler, Karaoğlu’nun sevilen eserlerini hep bir ağızdan söylediler. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de konserde ezgi severlerle bir araya gelerek, geçmişten günümüze gönüllere taht kurmuş eserlere eşlik etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ayvalık’ta eğitime hayırsever destekleri
Ayvalık’ta eğitime hayırsever destekleri
  1. BALIKESİR

banner4558

banner3841

banner4390

banner4321