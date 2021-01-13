Eyüpsultan’da riskli yapılar yıkıldı

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, riskli yapılarla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Düğmeciler Ayten Sokak’ta yıkım gerçekleştirdi.
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, riskli yapılarla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Düğmeciler Ayten Sokak’ta yıkım gerçekleştirdi. Bu kapsamda öncelikle yapıların yasal süreçleri tamamlanmış, tahliye ve yıkıma ilişkin yasal süresi dolmuş yapılarda yaşayan vatandaşlara tebligatlar yapıldı. Eylül ayı içerisinde pilot uygulama belirlenerek ilk yıkım işlemi gerçekleştirilirken süresi dolmuş riskli yapılar hakkında yıkım takvimi oluşturuldu.
Riskli yapılar hakkında ekonomik desteklerMal sahiplerince yapının tahliye edilmesi ve yıkımın gerçekleştirilmesi durumunda aynı kanunun hükümlerince 18 ay boyunca kira yardımı veya kentsel dönüşüm kredisi desteği ile taşınma bedeli yardımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor.