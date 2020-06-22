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Eyüpsultan’da yaz kampanyası, Alibeyköy Mahallesi’yle devam ediyor

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN’İN, İLÇEYİ DAHA TEMİZ, DAHA YAŞANABİLİR VE YAŞAM KALİTESİ DAHA YÜKSEK BİR HALE GETİRMEK İÇİN TÜM MAHALLELERDE BAŞLATTIĞI 'YAZ KAMPANYASI' DEVAM EDİYOR.

Eyüpsultan’da yaz kampanyası, Alibeyköy Mahallesi’yle devam ediyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in, ilçeyi daha temiz, daha yaşanabilir ve yaşam kalitesi daha yüksek bir hale getirmek için tüm mahallelerde başlattığı ’Yaz Kampanyası’ devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi’nin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortak çalışmalar düzenlediği kampanya dahilinde Çırçır Mahallesi’nin ardından bugün de Alibeyköy Mahallesi’nde çalışmalar devam etti. Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Alibeyköy’de cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri önümüzdeki günlerde de her gün farklı bir mahallede çalışmalar yapmaya devam edecek.

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