Eyüpsultan’da ‘Yaz Kampanyası’ devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesinin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortaklaşa sürdürdüğü Yaz Kampanyası kapsamında ekipler Nişanca ve Defterdar mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Maske ve mesafe kuralına uyan Başkan Deniz Köken, vatandaşlarla selamlaşmaları dirsek teması ile yapmaya özen gösterdi. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundu.
Öte yandan çalışmaların önümüzdeki günlerde de her gün 2 farklı mahallede ara vermeden devam edeceği öğrenildi.