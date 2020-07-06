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Eyüpsultan’da ‘Yaz Kampanyası’ devam ediyor

EYÜPSULTAN BELEDİYESİNİN TÜM BİRİMLERİNİN KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ORTAKLAŞA SÜRDÜRDÜĞÜ YAZ KAMPANYASI KAPSAMINDA EKİPLER NİŞANCA VE DEFTERDAR MAHALLELERİNDE ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Eyüpsultan’da ‘Yaz Kampanyası’ devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesinin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortaklaşa sürdürdüğü Yaz Kampanyası kapsamında ekipler Nişanca ve Defterdar mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası devam ediyor. Çalışmalarda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Nişanca ve Defterdar’da gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Korona virüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Maske ve mesafe kuralına uyan Başkan Deniz Köken, vatandaşlarla selamlaşmaları dirsek teması ile yapmaya özen gösterdi. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

Öte yandan çalışmaların önümüzdeki günlerde de her gün 2 farklı mahallede ara vermeden devam edeceği öğrenildi.

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