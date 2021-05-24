Eyüpsultan’da yaz kampları başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçede yaşayan 15-20 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği yaz kampları başlıyor.

Kız öğrenciler için Keşan’da 500 öğrenci kontenjanlı, erkek öğrenciler için ise Kefken’de 300 öğrenci kontenjanlı kamp düzenlenecek. Kamplar 3 gece 4 gün sürecek.

Doğanın kalbine yolculuk

“Doğanın Kalbine Yolculuk” sloganıyla Keşan ve Kefken’de yapılacak yaz kamplarında gençler için alan oyunları, yüzme, sahne etkinlikleri ve akıl oyunları gibi birbirinden eğitici ve eğlendirici etkinlikler olacak. Kız öğrenciler için 11 - 14 Haziran tarihleri arasında Keşan’da, erkek öğrenciler için 5 - 8 Temmuz tarihleri arasında Kefken’de gerçekleşecek kamplarda yüksek parkur, havalı tüfek, okçuluk, canlı langırt, balta atıcılığı, paintball, tırmanma duvarı, survivor parkur, deniz etkinliği ile futbol, basketbol, voleybol gibi etkinlikler yapılacak.

Keşan Kız Gençlik Kampı’nda kıl çadırlardan oluşmuş toplamda 2 bin yataklı 4’er kişilik odalarda pandemiye uygun şekilde 2’şer kişi şeklinde konaklama yapılacak.

Kefken Erkek Gençlik Kampı ise 46 dönüm üzerine kurulu, 5 adet 2 katlı evde 16 oda ile 23 adet müstakil olmak üzere toplam 39 odadan oluşuyor.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak

Kamplarda öğrencilerin kullanacağı tüm alanlara dezenfektan sıvılar koyulacak, günlük maske teminleri yapılacak. Ayrıca günlük olarak doktorlar ve liderler tarafından tüm öğrencilerin ateşleri ölçülüp kontrolleri sağlanacak.