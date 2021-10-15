Eyüpsultan’dan Kastamonu’ya yardım eli

Antalya’da yaşanan yangın ve Kastamonu’daki sel felaketi sonrası, zor durumda kalan vatandaşlar için “Haydi Eyüpsultan Şimdi Birlik Zamanı” sloganı ile yardım kampanyası düzenleyen Eyüpsultan Belediyesi’nin yardım tırı Kastamonu’ya doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya’nın Manavgat ilçesine yardım tırı gönderen Eyüpsultan Belediyesi, bu kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşayan vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti.

Felaketin yaşandığı ilk günlerde Kastamonu’ya 13 personelden oluşan Eyüpsultan Afet Yönetimi’ni gönderen Eyüpsultan Belediyesi, bu defa ev eşyası, mutfak araç ve gereçleri, beyaz eşya, yatak, baza, ev tekstil gibi bölgede daha çok ihtiyaç duyulan ürünlerin bir arada olduğu yardım tırı gönderdi.

Başkanlık binası önünden Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkan yardım tırını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yolcu etti. “Allah bir daha böyle acılar göstermesin” diyen Başkan Deniz Köken, “Oradaki dostlarımızla görüşüp ihtiyaçları belirledik, ona göre malzeme gönderiyoruz. Manavgat’da da aynısını yapmıştık. Şimdi de Kastamonu’daki dostlarımızın talebi üzerine elimizdeki malzemeleri onlar için yola çıkarıyoruz” açıklamasını yaptı.