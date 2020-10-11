Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen Süper Mario isimli oyunda, çocuklarda kontrolsüz şekilde artan teknoloji bağımlılıklarının çözümü nedir, çocuklar teknolojik bağımlılıktan nasıl vazgeçebilir konuları eğlenceli bir şekilde anlatıldı. Hayal gücü ve hikaye anlatımının ön plana çıktığı oyunun sonunda ana karakter Kahraman Mario’ya dönüşürken, çocuklar unutamayacakları anlar yaşadı. Covid-19 nedeniyle oyunun sahnelendiği salona veliler alınmadı, yalnızca çocuklar izledi. Ayrıca salonda çocuklar maskelerini çıkarmadan ve birer koltuk boş bırakarak oturdular.
Eyüpsultanlı çocuklar “Süper Mario” ile buluştu
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, ÇOCUKLAR İÇİN “SÜPER MARİO” İSİMLİ HEM EĞLENCELİ HEM EĞİTİCİ BİR TİYATRO GÖSTERİSİ SAHNELEDİ
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