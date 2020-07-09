Eyüpsultanlı gençler, drone ve robotik kodlama eğitimlerinde buluşuyor

Eyüpsultan Belediyesi yaz okullarına katılan öğrenciler bilim, spor ve güzel sanatlarda eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Gençler bu kapsamda drone ve robotik kodlama eğitimleri almaya başladı.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü pandemi sürecinde başlayan yeni normalle birlikte tüm önlemleri alarak yüz yüze eğitimlere kaldığı yerden devam ediyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak eğitim verilen Eyüpsultan Belediyesi yaygın eğitim merkezlerinde öğrenciler, eğitimlerine sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Eyüpsultanlı gençlerin özellikle Güzeltepe Bilişim Akademi’de düzenlenen drone ve robotik kodlama eğitimlerine büyük ilgi göstermesi dikkat çekiyor.

Yaz okulunun devam ettiği gençlik merkezlerinde 9.-10. sınıflar için temel dersler, kurum içi açılan atölyeler, sanat kulüpleri öğrencilerin pandemi sonrası eğlenme ve öğrenme yeri oluyor. 11-12. sınıflar ve mezun gruplar için yaz okullarında TYT Hazırlık Kampı, kurum içi açılan atölyeler, sanat kulüp dersleri veriliyor.

Yaz okullarının başlamasıyla bilgi evlerinde de 9-15 yaş aralığındaki öğrencilere Kuranı Kerim, siyer, ilmihal, İngilizce dil atölyesi, akıl oyunları, deney atölyesi, puzzle, şehir atölyesi gibi kurum içinde açılan atölyelere ek olarak sanat atölyelerinde de hizmet veriliyor. Ayrıca pandemi sürecinde eğitimlerden geri kalan 7. ve 8. sınıf öğrencilerine özel takviye telafi dersleri veriliyor.

Güzeltepe Bilişim Akademi’de öğrenciler drone kodlamadan, drone uçurmaya ve drone yapımına kadar birçok teknolojik eğitimi alıyor. Drone eğitiminin yanında verilen diğer eğitimlerse şöyle: Robotik Kodlama (mbot ve scratch) Arduino Eğitimleri lise ve ortaokul düzeyi Grafik (photoshop ve animasyon eğitimleri) 3d tasarım (tinkercad eğitimleri)

Yaz okuluna devam eden öğrencilerin eğitim dağılımı şöyle açıklandı:

“Yaz okulu bilgi evi 987 kişi, yaz okulu gençlik merkezleri 263 kişi drone okulu 57 kişi, robot okulu 55 kişi”

Resim atölyesine devam eden Büşra Seven, gün boyu devam ettikleri kursların çok faydalı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz burada gün boyu çalışabiliyoruz. Buraya yeni taşınmıştık. Bu binayı görünce ve ücretsiz olduğunu görünce kayıt yaptırdım. Resim dışında İngilizce atölyesine de gidiyorum. Öğrenirken eğleniyoruz.” Güzel Sanatlar Lisesini kazanan Yiğit Tosun ise, Güzeltepe Bilgi Evinde öğretmenlerinin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Daha önce bir yıl başka bir bağlama kursuna gittim. Sonra evde kendim çalmaya devam ettim. Ailem de müziğe olan ilgimi gördükten sonra buraya gönderdi. Yeteneğimi keşfeden hocalarım beni güzel sanatlar lisesine yönlendirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum."