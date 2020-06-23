Eyüpsultanlı öğrencilere yüzyüze deneme sınavları devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi eğitime ve öğrencilere desteğini kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu destekler pandemi sürecinde de aralıksız devam etti.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için online eğitimler verdi. Bir yandan eğitimler devam ederken bir yandan da Eyüpsultan’da yaşayan tüm öğrencilere yönelik online 12 deneme sınavı yapıldı.

1 Haziran’dan itibaren yeni normal sürece geçilmesiyle birlikte Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yüz yüze eğitim ve deneme sınavları düzenlemeye başladı. Gerekli tedbirlerin alındığı sınavlara tüm gençlik merkezlerinden 250 öğrenci katıldı.

Yüz yüze düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı büyük ilgi gördü. TYT sınavına girecek olan öğrenciler, kendilerini test etme imkanı bulurken aynı zamanda sınav tecrübesi kazandılar.

Öğrenciler Yüz yüze TYT Deneme Sınavı yapılan gençlik merkezlerine maskeli olarak alındılar. Bina girişlerinde öğrencilerin ateş ölçümleri yapıldı ve el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte ettiler. Sınıflarda ise oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Yüz yüze yapılacak deneme sınavlarının sonuncusu 24 Haziran Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arasında Alan Yeterlilik Testi (AYT) gençlik merkezlerinde yapılacak.

Eyüpsultan’da eğitimler ve deneme sınavlarının bitmesiyle birlikte yaz okulu dersleri başlayacak.