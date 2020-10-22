Farkındalık için hayvan figürlerine maske

Ümraniye Belediyesi son günlerde özellikle İstanbul’da iki katına çıkan koronavirüs vak’alarına dikkat çekmek için parklarda bulunan hayvan figürlerine maske takarak vatandaşları uyardı. Üzerinde ‘Maske Tak’ yazılı maskeleri hayvan figürlerinin üzerinde gören vatandaşlar, yapılan bu çalışmayı olumlu karşıladı.

Son günlerde İstanbul’da artış gösteren korona virüs vak’alarına dikkat çekmek isteyen Ümraniye Belediyesi, farkındalık oluşturmak için parklardaki hayvan figürlerine maske taktı. Ümraniye Millet Bahçesi’ndeki hayvan figürlerini tek tek dolaşan görevliler, üzerinde ‘Maske Tak’ uyarısının bulunduğu maskeleri hayvan figürlerinin yüzlerine taktı. Bu çalışmayı gören vatandaşlar, önce şaşırsalar da yapılan uyarıyı olumlu karşıladılar.

Millet bahçesindeki bu çalışmayı gören Sevinç Canıbek; “Ben de bu mesajı doğru buldum. Çenesinde veya kafasında maskeyi taşıyanlar adına bence bir farkındalık olduğunu düşünüyorum ve herkesi maske takmaya davet ediyorum” dedi.

Küçük yaştaki Emir Altıntaş; “Herkesin maske takmasını öneriyorum. Önceden sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Şimdi herkes sokağa çıkıyor ve herkes koluna takıyor. İnsanların böyle onlara bakıp maske takmaları konusunda güzel bir uyarı” şeklinde konuştu.

Yaşar Karakaş isimli vatandaş ise; “Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz vatandaş olarak bir başkasının hakkını yememek için elimizden gelen çabayı göstermemiz gerekiyor ama maalesef gösteremiyoruz. Bir şey olmaz diyoruz ama olduğu zamanda çok üzülüyoruz. Bunları gördüğünde vatandaşlar mutlaka cansız hayvana da bir maske taktıklarına göre ben canlı olarak bir maske takmam gerekir diye düşünmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.