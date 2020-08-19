Fatih Belediyesi ve sendika arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Fatih Belediyesi bünyesinde çalışan işçilerin sosyal hak ve ücretlerinde iyileştirme yaptı. Sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş sözleşmesinde bin 750 çalışanın hakları genişletildi.
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 no’lu Şube Başkanı Nizamettin Yurul arasında toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Fatih Belediyesi bünyesinde KHK kapsamında görev yapan işçilerin sosyal hak ve ücretlerinde iyileştirme sağlandı.
“Taban ücretlerimizde çok iyi iyileştirmeler oldu”
Hizmet-İş Sendikası İstanbul 7 no’lu Şube Başkanı Nizamettin Yurul, “Yaklaşık on aydır yürütmekte olduğumuz toplu sözleşme müzakerelerinde bugün itibariyle bin 750 çalışanımızı ilgilendiren bir toplu sözleşmeye imza atıyoruz. Tüm çalışanlarımız ve üyelerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Tabi sendikacılar daha yüksek ister ama ülkemizde yaşanan pandemi sürecinden kaynaklı, ülkemizdeki ekonomik göstergeler sebebiyle sağ olsun başkanımız da şartları zorlayarak iyi bir toplu sözleşmeye imza attık. Taban ücretlerimizde çok iyi iyileştirmeler oldu” ifadelerini kullandı.