Fatih sokaklarında bayram coşkusu

Fatih Belediyesi korona virüs gölgesinde geçen Ramazan Bayramı’nı, klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde Fatihlilere fesleğen ve bayram şekeri dağıtarak kutladı.
Fatih Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında evlerine kapanan Fatihlilerin Ramazan Bayramı’nı, klasik otomobillerden oluşan kortej eşliğinde fesleğen ve bayram şekeri dağıtarak kutladı. Yedikule Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi önünde başlayan korteje, eski İstanbul beyefendileri ve hanımefendileri kostümleri giyen animatörler eşlik etti. Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar nedeniyle kortejde bando takımına yer verilmezken, Ramazan davulcuları manilerle Fatih sokaklarını inletti.
“Bize bayramlarımızı evde yaşatma fırsatı verdiler”
Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren bir vatandaş, “Tüm çalışan arkadaşlarımızın ve Fatih Belediyemizin bayramını tebrik ediyoruz. Yaptığınız bu hizmetten dolayı da hepinize teşekkür ediyoruz. Bize bayramlarımızı evde yaşatma fırsatı verdiler. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar” dedi.
“Eski bayramları hatırlattı”Ramazan ayının çok güzel geçtiğini söyleyen Nebin Çelenk, “Belediye başkanımızdan çok memnunuz. Çok güzel, çok duygulandım. Eski bayramları hatırlattı. Çocuklar mutlu oldu, şeker aldılar. Güzel olmuş, çok memnun olduk. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu