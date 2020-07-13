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Fatih Sultan Mehmet Han’ın namazgahında ‘şükür‘ duası

FATİH SULTAN MEHMET HAN’IN NAMAZGAHINDA BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ İLE BİRLİKTE SABAH NAMAZINI KILAN VATANDAŞLAR, YENİDEN CAMİ OLARAK İBADETE AÇILAN AYASOFYA CAMİSİ İÇİN ŞÜKÜR DUASI ETTİ.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın namazgahında ‘şükür‘ duası

Fatih Sultan Mehmet Han’ın namazgahında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte sabah namazını kılan vatandaşlar, yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya Camisi için şükür duası etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Okçular Tekkesinde bulunan namazgahında vatandaşlarla bir araya gelerek sabah namazını kıldı. Açık alanda sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde kılınan namazın ardından, 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya Camii için şükür duası edildi. Başkan Yıldız sabah namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

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