Fatih’te kadın kuaförleri korona virüse karşı dezenfekte edildi

Fatih’te korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kadın kuaförleri dezenfekte edildi.Fatih Belediyesi, korona virüs salgınının baş göstermesi ile birlikte ilçede özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fatih Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 335 kadın kuaföründe dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon çalışmasında Sağlık Bakanlığından onaylı olan ve mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip dezenfektanlar kullanıldı. İlaçların insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmuyor. Ayrıca, kuaförlere maske ve dezenfektan da hediye edildi.