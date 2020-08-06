Festival, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlere adandı

Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayan ve 7 kez "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl Covid-19 salgınında yaşamını kaybedenlerin anısına yapılacak.

21 yıldır kesintisiz devam eden ve her yıl 70’in üzerinde ülkeden binlerce kültür ve sanat elçisini 10 gün boyunca Büyükçekmece’de buluşturan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 8 Ağustos Cumartesi günü Taksim Cumhuriyet Anıtına festival çelenginin sunulması ile başlayacak. Halk oyunları ve çağdaş dans gösterilerinin yer alacağı açılış töreninde, pandemi süreci nedeniyle festivale katılamayan ülkelerin bayraklarının dalgalandığı görsel bir sunum yapılacak. Festival kapsamında her yıl düzenlenen Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması sergi açılışı da aynı gün Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde açılacak.

74 ülke bayrağı tarihi köprü üzerinde dalgalanacak

Festivalin ana etkinlikleri ise 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. 21’inci festival anısına temirci ustalarının yaptığı demir heykel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından teslim alınacak. Festivale katılamayan ülkelerin plakalarının kütüğe çakılması, sevgi bahçesinin oluşturulmasının ardından Mimar Sinan’ın eseri tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nün üzerinde 74 ülkenin bayrakları ile tüm dünyaya “Sevgi birbirimize, barış hepimize” mesajı verilecek.

5 bin kişilik anfide sağlık çalışanları için özel konser

Büyükçekmece Kültürpark Anfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek olan resmi açılış, Covid - 19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenler için saygı töreni ile başlayacak. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün açılış konuşmasının ardından geleneksel festival meşalesi yakılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü Gelenekselden Çağdaşa Müzik Topluğu, 5 bin kişilik anfi tiyatroda sadece 700 sağlık çalışanı için anlamlı bir konsere imza atacak. Büyükçekmece sahilinde deniz üzerinde düzenlenecek ses, ışık ve su gösterisi ile festivalin kapanışı yapılacak.