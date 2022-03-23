Gazeteci Levent Gültekin’i darp eden sanıklar hakkında karar açıklandı

Gazeteci Levent Gültekin’in darp edilmesi olayının sanıkları hakkında karar açıklandı. Mahkeme, iki sanığın ‘kasten yaralama’ suçundan ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Gazeteci Levent Gültekin’i bir canlı yayın programına katılmadan önce darp eden sanıklar hakkında karar duruşması yapıldı. Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini isterken, müşteki avukatı ise şahısların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar M.E.K. ve Ö.D.’nin ‘kasten yaralama’ suçundan önce 1 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Cezanın şahısların gelecekleri üzerindeki muhtemel etkilerini dikkate alan mahkeme, sanıkların ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.