Başakşehir Belediyesi’nin gazeteciliğe gönül veren gençler için hayata geçirdiği Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk ders heyecanı yaşandı. Yeni nesil haberciliğin merkezi olacak okulda deneyimli gazeteciler, muhabirlik ve editörlük alanındaki deneyimlerini kursiyerlere aktaracak.

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Gazeteciliğe gönül veren gençler için hayata geçirilen Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda ilk eğitim dönemi başladı. Yeni medyaya yeni bir soluk kazandıracak okulda gazetecilik ve editörlüğün tüm detayları ele alınacak. Deneyimli gazetecilerden 6 hafta boyunca eğitim alacak kursiyerler, birçok alanda deneyim sahibi olacak.

“Faydalı bir eğitim dönemi bizleri bekliyor”

Alanında uzman gazetecilerden eğitim almak için derslere katıldığını belirten Abdullah Revaha Kaman, “Süreç içerisinde tüm alanlarda kendimi geliştirmeye ve öğrenebildiğim kadar yeni bilgiyi öğrenmeye çalışacağız” dedi.

Faydalı bir eğitim döneminin kendilerini beklediğini söyleyen Hasan Selçuk Turan da, “Burada edineceğimiz her bilgi bize yeni yol haritaları oluşturacak” ifadelerini kullandı. Döne Deliktaş ise, gazetecilik eğitimini gazetecilerden almaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yeni nesil habercilik merkezi

Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu’nda kursiyerlere haber yazım kuralları, içerik oluşturma ve editörlük alanında eğitimler verilecek. “Yeni nesil habercilik merkezi” sloganı ile kapılarını açan okulda Fatih Selek temel gazetecilik, Esra Toptaş yeni medya, Kenan Kıran sosyal medyada habercilik, Nuriye Çakmak Çelik röportaj haberciliği, Taha Hüseyin Karagöz muhabirlik ve editörlük alanındaki tecrübelerini kursiyerlerle paylaşacak.