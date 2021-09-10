Gaziosmanpaşa Belediyesi kadın girişimcileri kurs ve eğitimlerle destekliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi’nin bu yıl 13 dalda ve 250 branşta düzenlediği Milliği Eğitim Bakanlığı sertifikalı ücretsiz kurslara kayıtlar devam ediyor.

Gaziosmanpaşalı kadınlar, el becerilerini geliştirip mesleğe dönüştürmek ve aile bütçelerine katkı sağlamak için bu yıl da Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda buluşuyor. Başvuruların yoğun şekilde devam ettiği Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, yeni eğitim yılında 13 dalda ve 250 branşta meslek edindirme ve hobi kursları düzenliyor. Kadınlar, kültürden sanata, spordan kişisel gelişime uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslarda hem sosyalleşecek hem de becerilerini geliştirecek. Kursları başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika verilecek.

El emeği ürünler aile bütçelerine katkı sağlıyor

Kurslar, Geleneksel El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, Ev Tekstili, Ev dekorasyonu, Giyim Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Çocuk Gelişimi, Kişisel Gelişim, Müzik, Gösteri Sanatları, Fotoğrafçılık, Yiyecek-İçecek Hizmetleri ve Spor başlıkları altında düzenlenecek. Kadınlar kurslardan öğrendikleriyle ürettikleri çeyiz ürünleri, el nakışları, dekoratif ev aksesuarları, takılar, süs eşyaları, çantalar ve daha birçok el emeği ürünü Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin El Sanatları Satış Ofisi’nde satarak aile bütçesine katkı sağlama imkanı da bulacak.

Gaziosmanpaşa’da ikamet eden kadınlar, kurslar hakkında belediyenin 444 0 467 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi alabiliyor yada da en yakın kadın koordinasyon merkezi hizmet binasına giderek başvuruda bulunabiliyorlar. Kurslara son kayıt tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı. Eğitimlerin verileceği kadın koordinasyon merkezi hizmet binaları şöyle:

"Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi: Kazım Karabekir Mah. 830 Sk. No:52 538 60 41

Sarıgöl Hizmet Binası: Sarıgöl Mah. Nazlı Sok. No:16 564 06 64

Karayolları Hizmet Binası: Karayolları Mah. Abdi İpekçi cd. No:24 535 00 36

Karadeniz Hizmet Binası: Karadeniz Mah. Menderes cd. No:1 K:3 477 65 94

Dönüşüm Mutfağı: Şemsipaşa Mah. İstanbul cd. Keçesuyu No:78 563 17 17"