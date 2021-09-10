Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Akademisi ile BESYO hayallerine kavuştular

BESYO sınavlarına Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursları’nda aldıkları eğitimlerle hazırlanan 21 öğrenciden 15’i üniversite hayallerine kavuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin bu yıl başlattığı spor akademisi hazırlık kurslarına katılan gençler büyük bir başarıya imza attı. Belediyenin spor tesislerinde bir yıl boyunca Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlanan Gaziosmanpaşalı gençler, üniversitelerin Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon bölümleri için zorlu bir hazırlık dönemi geçirdi. Uzman antrenörler eşliğinde yıl boyu yoğun ve yorucu antrenmanlar yapan gençler, önce yükseköğretim kurumu sınavına ardından da üniversitelerin yetenek sınavlarına girdi. Sınavlar neticesinde 21 öğrenciden 15’i hedefledikleri üniversitelere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü kazanan Nurdan Dilmen, “Çocukluğumdan beri spora hep yatkınlığım vardı. Bu yüzden sürekli sporla alakalı bir bölüm istedim. Belediyenin spor akademisi olduğunu sosyal medya hesaplarında gördüm ve başvurdum. Burada hangi okula nasıl girebileceğim hakkında birçok bilgi öğrendim. Hocalarım çok yardımcı oldular. Belediyenin spor salonlarında ve millet bahçesinde çalışmalar yaptık. Hocalarıma yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Antrenörlük bölümünü kazanan Yılmaz Esmer, “Sporcu geçmişim vardı ve sporda belli hayallerim, hedeflerim vardı. O yüzden bu bölümü seçtim. Hazırlık kurslarına ilk başta salon antrenmanları ile başladık daha sonra ormanda kroslarla beraber kendimizi geliştirerek, seviye seviye yükselttik. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ve emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.