Gaziosmanpaşa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü koşusu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ‘Kadınlar Koşusu’ düzenlendi. Koşuya katılan kadınlara günün anısına karanfil ve madalya takdim edilirken, renkli görüntülere sahne olan koşu dron ile havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında organize edilen “Gaziosmanpaşa Kadınlar Günü Koşusu” gerçekleştirildi. Koşu öncesi eğitmenler, Valide Sultan Parkındaki etkinlik alanına alınan sporculara ve vatandaşlara antrenman yaptırdı. Antrenmanın ardından başlangıç çizgisine gelen vatandaşlar ve sporcular startın verilmesiyle koşuya başladı. 2 kilometrelik parkurda koşan kadınlar 15 dakika sonra bitiş çizgisine ulaştı.

Düzenlenen koşuda bitiş çizgisine ilk ulaşan Sümeyye Şahin, “Zorluydu sonda arkadaşımla beraber koşuyorduk ikinciydi arkamdan biraz bastırdı. Onu geçmek için biraz daha çabalamak zorunda kaldım. Sonunda baya yoruldum ama güzel bir parkurdu çok fazla yokuş yoktu. 2 kilometrelik zaten küçük kısa bir parkur genel anlamı ile güzeldi. Bizim için özellikle kadınlar için yapılması gerçekten çok özel bunun için Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür ederiz” dedi.

Koşuya katılan Nurcan Akbıyık, “İlk gün karantinadan çıktım, koşuya geldim. Çok güzeldi parkur çok güzeldi. Beni hiç yormadı. Ben biraz yoruldum o da hastalıktan dolayı mutluyuz. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Koşunun ardından kadınlara günün anısına karanfil ve hatıra madalyası takdim edilirken, renkli görüntülere sahne olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü koşusu dron ile havadan görüntülendi.