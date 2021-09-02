Gaziosmanpaşa’daki okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi

Okulların açılmasına sayılı günler kala Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde bulunan okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Okul bahçelerinin de bakımını yapan ekipler, çocuklar için bahçelere renkli ve eğitici oyun alanları oluşturdu.
Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, okul bahçelerindeki yeşil alanları daha sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşturmak adına çim biçme, ağaç budama ve yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Okul bahçelerini çocuklar için daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlayan ekipler, bahçelerde öğrencilerin hem öğrenecekleri hem de ders aralarında keyifli vakit geçirecekleri oyun alanları oluşturdu.