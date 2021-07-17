Gaziosmanpaşalı sporcular başarıya doymuyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Karate ve Badminton’da sağladıkları başarıyla dikkat çekti.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda 56 şehirden bin 881 sporcu, dereceye girmek için ter döktü. Şanlıurfa GAP Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalar adeta nefesleri kesti. Ümit Bayanlar Katada Türkiye Şampiyonu olan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Esma Sıla Evsan, Milli Takım seçmelerinde de şampiyon olarak Finlandiya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı. Şule Azra Akbulut, 21 Yaş Altı Bayanlar Katada ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Tuana Irmak, Zehra Kaya ve Esma Sıla Evsan’dan oluşan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Genç Bayan Takımı da Türkiye 2’ncisi olmayı başardı.

Milli Badmintoncu Hasan Berkay Günbaz, Bulgaristan’dan 1 altın 1 bronzla döndü

Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde düzenlenen ve 17 ülkeden 135 sporcunun yarıştığı Gençler Uluslararası Badminton Turnuvası Milli Badmintoncular, 5 kategorinin 4’ünde madalya kazandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Hasan Berkay Günbaz, tek erkekler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Günbaz, çift erkekler kategorisinde ise sırasıyla İsveçli, Fransız, İsviçreli ve finalde Türk rakiplerini yenerek Ankaralı partneri Nurullah Saraç ile şampiyonluğu göğüsledi. Berkay, bu sonuçlar ile dünya şampiyonası için puanlar toplamaya devam etti.

Milli sporcu Hasan Berkay Günbaz, müsabakaların sonunda yaptığı açıklamada Dünya Şampiyonluğunu hedeflediğini belirterek, “Dünya Şampiyonası’na kadar en iyi puanları toplayarak avantajlı bir konumda Dünya Şampiyonası’na başlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Şubat 2022’de Finlandiya’da yapılacak olan 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası öncesi gidilmesi planlanan Uluslararası 15 Yaş Altı Puan Turnuvalarına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla milli takım seçmesi yapıldı. Ankara’daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde düzenlenen seçmelerde Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Selen Güngör, Muhammet Esendemir ve Ahmet Polat, elde ettikleri başarılı sonuçlarla Ankara’da yapılacak olan U15 Uluslararası Açık Badminton Turnuvası’nda milli formayı giyme hakkı kazandı.