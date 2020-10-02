Geleceğin rehberlerine Eyüpsultan turu

Eyüpsultan Belediyesi’nin, ilçenin manevi mekanlarını, tarihi ve turistik yerlerini en iyi ve en doğru şekilde tanıtmak, bu mekanlarla ilgili en doğru bilgileri aktarmak amacıyla profesyonel rehberler eşliğinde düzenlediği kültür turları devam ediyor.

Kültür Turlarının konukları bu kez, farklı üniversitelerin rehberlik bölümünde okuyan öğrencilerden oluşan ’Geleceğin Rehberleri Platformu’ üyesi gençler oldu.

Gelecekte her biri profesyonel turist rehberi olacak gençler, bu gezi sayesinde Eyüpsultan’ı farklı açılardan tanıma imkanı bulurken, bir anlamda da pratik yapma fırsatı buldular.

Tur sonunda gençlere Eyüpsultan Rota Kitapçığı ve Eyüpsultan Belediyesinin yayınlarından hediye edildi.