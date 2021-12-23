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Geri geri gelen sürücü yaşlı kadına çarptı

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Arnavutköy’de geri geri gelen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geri geri gelen sürücü yaşlı kadına çarptı

Arnavutköy’de geri geri gelen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde geri geri gelen hafif ticari araç sürücüsü, yolun arkasında geçmeye çalışan yaşlı kadını fark etmeyince bir kaza yaşandı. Kazada araç, arkasından geçen kadına çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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