Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Gezen Sinema Tırı Beyoğlu’nda sinemaseverlerle buluştu. Hem çocukları hem de yetişkinleri sinemayla buluşturan Gezen Sinema Tırı, 6 Eylül Pazartesi gününe kadar Beyoğlu’nda olacak.
Gezen Sinema Tırı gündüz kuşağında çocukları beyaz perde ile buluşturuyor. 10.00-16.00 saatleri arası gerçekleştirilen etkinliklerde Rafadan Tayda, Kral Şakir ve Bizim Köyün Şarkısı gibi birbirinden eğlenceli çocuk filmlerinin gösterimleri yapılıyor. Arkadaşlarıyla birlikte sinema keyfini yaşayan çocuklara, Covid-19 kuralları eğlenceli etkinliklerle öğretiliyor. Saat 20.30 başlayan akşam kuşağında ise Türk Sineması Yeşilçam kuşağı filmleri seyirciyle buluşuyor. Beyoğlulular ailece açık hava sinemasının keyfini yaşıyor.