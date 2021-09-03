Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Gezen Sinema Tırı Beyoğlu’nda sinemaseverlerle buluştu. Hem çocukları hem de yetişkinleri sinemayla buluşturan Gezen Sinema Tırı, 6 Eylül Pazartesi gününe kadar Beyoğlu’nda olacak.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığının Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm İstanbul Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Gezen Sinema Tırının Eylül ayındaki ilk durağı Beyoğlu oldu. Kasımpaşa Cezayirli Hasan Paşa Parkı’nda kurulan Gezen Sinema Tırı Beyoğlu Kaymakamlığının himayesinde, Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde etkinliklerine başladı. Hem çocukları hem de yetişkinleri sinemayla buluşturmayı hedefleyen tır, 6 Eylül Pazartesi gününe kadar Beyoğlu’nda olacak.

Gezen Sinema Tırı gündüz kuşağında çocukları beyaz perde ile buluşturuyor. 10.00-16.00 saatleri arası gerçekleştirilen etkinliklerde Rafadan Tayda, Kral Şakir ve Bizim Köyün Şarkısı gibi birbirinden eğlenceli çocuk filmlerinin gösterimleri yapılıyor. Arkadaşlarıyla birlikte sinema keyfini yaşayan çocuklara, Covid-19 kuralları eğlenceli etkinliklerle öğretiliyor. Saat 20.30 başlayan akşam kuşağında ise Türk Sineması Yeşilçam kuşağı filmleri seyirciyle buluşuyor. Beyoğlulular ailece açık hava sinemasının keyfini yaşıyor.