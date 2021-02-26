Göksu: “CHP İstanbul’u 29 yıl geri götürdü”

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, grevdeki CHP’li belediyelerin yönettiği ilçelerde oluşan çöp yığınlarına attığı bir tweet ile dikkat çekti. Göksu, “CHP zihniyeti 2 yılda İstanbul’u 29 yıl geri götürdü” dedi.

İstanbul’da CHP’nin yönettiği bazı belediyelerde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca alınan peş peşe grev kararlarının ardından sokaklarda çöp yığınları oluştu, konteynerler doldu taştı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da, grevdeki CHP’li belediyelerin yönettiği ilçelerde oluşan çöp yığınlarına attığı bir tweet ile dikkat çekti. “CHP zihniyeti 2 yılda İstanbul’u 29 yıl geri götürdü” diyen Göksu’nun paylaştığı fotoğrafta “Kaldırın Şu Pisliği” başlığıyla, 1992 yılına ait bir haber yer alıyor. Haberde, CHP’li belediyelerle sendikaların anlaşmazlıkları sonucu oluşan çöp yığınlarına yer veriliyor. Göksu’nun paylaştığı diğer fotoğrafta da, bugünün CHP’sinin 29 yıl sonra yeniden İstanbul’u çöp dağlarına çevirdiği kareler yer alıyor.