Gönül Elleri Çarşısı’ndan gazilere anlamlı ziyaret

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, Tuzla’da yaşayan gazilerimizi ziyaret etti. Gaziler Günü kapsamında hafta boyu yapılan etkinlikle gazilerimiz evlerinde ziyaret edildi. Ziyarette Gaziler Günü anısına özel hazırlanan teşekkür hatırası takdim edilen gazilerimiz, ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Vatan, millet ve bağımsızlık uğruna, ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz inancıyla canları pahasına kahramanca savaşıp gazilik unvanına ulaşmış kahramanlarımıza minnettarız. Bizlerde gazilerimizin ve şehit ailelerimizin daima yanındayız. Bu aziz milletimize hizmet etmek nasip olduğu için her zaman şükrediyorum. Tarih boyunca esaret görmemiş milletimizin kahraman evlatları bugünde yurt savunmasında sınırda, sınır ötesinde görevde ve nöbetteler. En kıymetli varlıklarını, canlarını ortaya koyarak, ülkesi için büyük bir onurla görev yapıp yüce mertebeye ulaşan kahraman şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun“ sözleriyle mesajını iletti.