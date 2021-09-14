Gripin, sevilen şarkılarını Tuzla’da seslendirecek

Ünlü rock grubu Gripin, Tuzla Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sevilen şarkılarını Tuzla’da seslendirecek.
“Kültür sanat etkinliklerimiz tedbirlere uyularak devam ediyor”
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kültür Sanat Etkinliklerimizi, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak sürdürüyoruz. İstiyoruz ki; Tuzlalı hemşerilerimiz, evlerinde geçirdikleri pandemi dönemi sonrasında keyifli zamanlar yaşasınlar. Tiyatro, konser, çocuk oyunları gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenliyoruz. Bu hafta sonu da Rock Müzik deyince akıllara gelen öncü gruplardan olan Gripin’in sevilen şarkıları Tuzla’da yankılanacak” dedi.