Gripin, sevilen şarkılarını Tuzla’da seslendirecek

Ünlü rock grubu Gripin, Tuzla Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sevilen şarkılarını Tuzla’da seslendirecek.

Tuzla Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerine korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak devam ediyor. Bu kapsamda ünlü Rock Grubu Gripin, 18 Eylül Cumartesi günü sevilen şarkılarını Tuzla Sahil Alanı’nda seslendirecek. Konser öncesinde görevliler, 18 yaş üstü katılımcıların Koronavirüs aşılarının tam olmasını, aşısı olmayanların ise son 48 saatte almış oldukları negatif PCR test sonucunu kontrol edecekler. Tuzla Sahil Alanı’nda 20.30’da başlayacak konsere sanatseverler ücretsiz olarak katılabilecekler.

“Kültür sanat etkinliklerimiz tedbirlere uyularak devam ediyor”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kültür Sanat Etkinliklerimizi, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak sürdürüyoruz. İstiyoruz ki; Tuzlalı hemşerilerimiz, evlerinde geçirdikleri pandemi dönemi sonrasında keyifli zamanlar yaşasınlar. Tiyatro, konser, çocuk oyunları gibi farklı alanlarda etkinlikler düzenliyoruz. Bu hafta sonu da Rock Müzik deyince akıllara gelen öncü gruplardan olan Gripin’in sevilen şarkıları Tuzla’da yankılanacak” dedi.