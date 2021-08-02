Güngören Belediyesi’nden Manavgat’a destek

Antalya’da etkili olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için Güngören Belediyesi kolları sıvadı. Başkan Demir’in talimatıyla olay yerine intikal eden uzman ekipler orman yangınlarını söndürme seferberliğine katıldı.
"Rabbim devletimize ve vatanımıza zeval vermesin”Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından dolayı yaşadığı üzüntüyü ifade eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Önce Manavgat’ta başlayan ve ülkemizin birçok noktasında devam eden orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına katılmak için ekiplerimiz tüm gayretleri gösteriyor. Hem karadan hem havadan çalışmalar devam ediyor. Rabbim devletimize ve vatanımıza zeval vermesin” dedi.