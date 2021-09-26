Güngören’de gençler ‘öğrenci istasyonu’ ile geleceğe hazırlanıyor

Güngören Belediyesi tarafından öğrencilerin ders çalışıp kitap okuyabileceği öğrenci istasyonlarından ikincisinin açılışı yapıldı. Biruni Öğrenci İstasyonu’nun açılış programında konuşan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Öğrencilerimizin ders çalışabileceği sessiz bir ortam hazırlamaya çalıştık. Gençlerimizi buraya bekliyoruz” dedi.

Güngören Belediyesi öğrencilerin sessiz bir ortamda ders çalışması ve kitap okuyabilmesi amacıyla ikinci öğrenci istasyonunu açtı. Yaklaşık 50 kişilik kapasitesi ile 3 aydır hizmet veren Cezeri Öğrenci İstasyonu’nun ardından Biruni Öğrenci İstasyonu da hizmete sunuldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış programında konuşan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Bugün öğrenci istasyonlarımızdan ikincisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Güngören’de öğrencilerimizin ders çalışabileceği sessiz bir ortam hazırlamaya çalıştık. İlk öğrenci istasyonumuzu kısa sürede 10 bin kişi kullandı. Gençlerimizi buraya bekliyoruz. Artık Güngören’den başka ilçelere gidip ders çalışmaya gerek kalmadı. Güngören’de de nezih kaliteli ortamları biz gençlerimizin hizmetine sunacağız. Gençler tamamen online olarak rezervasyon alarak sessiz bir ortamda ders çalışabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Gençlerin randevu alarak faydalanabileceği öğrenci istasyonunda sessiz bir ortam ve binlerce kitaptan oluşan kütüphane imkanı sunuluyor.