Güngören’de ‘Yaza Veda Şenlikleri’nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti

Güngören Belediyesinin düzenlediği ‘Yaza Veda Şenlikleri’nde Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut rüzgarı esti. Binlerce gencin doyasıya eğlendiği konsere katılan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Güngörenli gençlere yönelik faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Buralar bize yetmiyor. Daha büyüklerini daha geniş meydanlarda yapacağız” dedi.
“Artık önlem alarak, sosyal faaliyetlerimize, hız vererek devam edeceğiz”
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir konuşmasında, “Bugün yeni spor kompleksimizde ilk konserimizi gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir akşam, çok güzel bir teveccüh var. Güngörenli gençlere yönelik faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Buralar bize yetmiyor. Daha büyüklerini daha geniş meydanlarda yapacağız. Pandemi bizi epey kısıtladı. Vatandaşlarımızla bir araya gelemedik. Ama artık önlemleri de alarak, konserler, kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetlerimize hız vererek devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla bir araya gelebileceğimiz bütün ihtimalleri değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.