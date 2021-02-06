“Günümüz Fotoğraflarıyla Gravürlerde Eyüpsultan” sergisi ziyaretçilere açıldı

Eski Eyüpsultan ile günümüz Eyüpsultan’ı gravür, resim ve fotoğraflarla bir araya getiren “Günümüz Fotoğraflarıyla Gravürlerde Eyüpsultan” sergisi düzenlenen programla ziyaretçilere açıldı.

İstanbul’un tarihi semtlerinden biri olan Eyüpsultan’ın geçmişten günümüze değişimini anlatan ve hem geçmişi hem de günümüzü bir araya getiren “Günümüz Fotoğraflarıyla Gravürlerde Eyüpsultan” sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen sergide gravür, resim ve fotoğraf sanatı bir araya gelerek 300 yıllık Eyüpsultan tarihi, sanatseverlerin ziyaretine sunuldu. Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’nda yapılan sergiye Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve sanatseverler katıldı. Açılış programında konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Açılışın ardından Başkan Köken hem sergiyi gezdi hem de eserler hakkında bilgi aldı.

"Son 300 yılın sanatını buluşturduk”

Yeni neslin Eyüpsultan’ın nereden nereye geldiğini görecekleri bir sergi düzenlediklerini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Biz 17’inci yüzyıl 18’inci yüzyıl gravürlerini ve ressamların gözünden gravüre dönüşmüş bu nadide eserleri fotoğraf sanatıyla bir araya getirdiğimizde ne çıkacak merak ediyorduk. Onu burada görmüş olduk. Geçmiş tarihle bugünkü sanatı, şehrimizi ve 300 yıl önceden bugünlere gelmesini görmüş olduk. Yeni nesil aslında buradan yararlanarak şehir nereden nereye gelmiş yakınen görmüş olacaklar. Biz son 300 yılın sanatını buluşturduk. Bunlar gravür, resim ve fotoğraf sanatıdır. İstanbul’un merkezi Eyüpsultan diyoruz. Eyüpsultan’ın tarihi İstanbul’un fethinden önceye gelen bir tarih. Bunların hepsini derleyip halkımızla buluşturmak istedik. Güzel bir şey çıktı ortaya" diye konuştu.