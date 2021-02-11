“Güvenli Tuzla” projesi ile Tuzla 7 gün 24 saat izleniyor

Tuzla’da çocuklar ve gençlerin okullarında ve parklarda aileleriyle birlikte güven içinde vakit geçirebilmeleri için ilçe sınırları içerisinde bulunan, 71 noktada bin 683 kamera ile Tuzla Belediyesi tarafından 7 gün 24 saat boyunca izleniyor. Proje kapsamında Tuzla’da oluşabilecek herhangi olumsuz bir durum da ilgili birimler anında haberdar ediliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın seçim vaatleri arasında yer alan ve 2015 yılında hayata geçirdiği “Güvenli Park” projesinin kapsamı her yıl genişletilerek “Güvenli Tuzla” projesine dönüştü. Proje; öncelikle çocuklar ve gençlerin okullarda ve parklarda aileleriyle birlikte güven içinde vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Tuzla Belediyesinin “Güvenli Tuzla” projesi kapsamında, hayata geçirdiği kamera sistemiyle, Tuzla’da oluşabilecek herhangi olumsuz bir durumda, ilgili birimler anında haberdar ediliyor. Kameralarda oluşabilecek arızaların önüne geçmek için düzeli bakımlar yapılırken, arızalanan kameralara ise anında müdahale edilerek çalışır hale getiriliyor. Pandemi süresi içerisinde 7 parkta daha bakım ve düzenleme çalışmalarını tamamlayan Tuzla Belediyesi ekipleri parkları yeni kamera sistemiyle donatılıyor. Böylece, Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan 17 muhtarlık binası, 24 eğitim kurumu, 8 ibadethane, 17 park ve 71 farklı nokta 134 lokasyonda, bin 683 kamera ile Tuzla Belediyesi tarafından 7 gün 24 saat boyunca izleniyor.

“7 gün 24 saat boyunca izlenmektedir”

Tuzla’nın bin 683 kamera ile 7 gün 24 saat boyunca izlendiğini belirten Mustafa Bünyamin Örün, “Güvenli Tuzla Projesi kapsamında toplamda 17 muhtarlık binası, 24 eğitim kurumu, 8 ibadethane, 17 park, 71 dış lokasyon olmak üzere toplam 134 noktada bin 683 kamera ile hizmet vermekteyiz. Güvenli Tuzla Projesi kapsamında kameralarımız 7 gün 24 saat boyunca Tuzla Belediyemizin Merkez Binası’nda izlenmektedir. Herhangi bir olağan üstü duruma karşın gerekli birimler ile iletişim halindeyiz. Kameralarda bir arıza olduğu zaman aynı gün içerisinde teknik destek verilerek kamera arızaları giderilmektedir. Biz 2021 yılı içerisinde Güvenli Tuzla Projesi kapsamında yedi adet parkımızda kamera montaj işlemleri başlamıştır” dedi.