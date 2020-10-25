Hançerli, Yeşilkent Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılar’ın yıllardır devam eden sorunlarına çözüm bulan çalışmalarına devam ediyor. Hançerli, Yeşilkent Mahallesi’nde süren yoğun mesaiyi yerinde inceledi.

Göreve gelmeden önce “gerçek sorunlara gerçek çözümler” anlayışıyla kentteki yaşam kalitesinin önünde engel olacak tüm sorunları ortadan kaldıracağının sözünü veren Başkan Hançerli, yol bakım ve altyapı çalışmaları başta olmak üzere pek çok çalışmaya hız verdi.

Bugün gerçekleştirdiği inceleme gezisiyle çalışmaları yerinde denetleyen Hançerli, göreve gelir gelmez kentteki nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Yeşilkent Mahallesi’nde, uzun yıllardır ihmal edilen yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaları başlattığını belirtti. Başkan Hançerli, çalışmalar hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Yeşilkentimizde birçok yerde çalışma var. Çok ihtiyaç vardı bu ihtiyaçları da bir bir çözüyoruz. Yaptığımız çalışmalar bir değil iki değil. Neredeyse her cadde de çalışma yapıyoruz. Tamamlanan iki okulumuz 24+24 olmak üzere toplam 48 derslik açılmaya hazır. Müdürümüz, öğretmenlerimiz de geldi. Biz de okulumuzun yolunu yaptık hazır. Başka neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Çözemediğimiz sorunları emin olun çözeceğiz.”

“Yeşilkent yıllardır alamadığı hizmeti alıyor”

Yeşilkent’in yıllardır alamadığı hizmeti almaya başladığını kaydeden Başkan Hançerli, “Diğer mahallelerimizde alamadıkları hizmetleri alacak. Biz geleceğin Avcılar’ını geleceğin belediyeciliğini göstermek için var gücümüzle çalışacağız. Halkla birlikte halkın içinde çözebildiğimiz sorunları tüm gücümüzle çözmeye devam ediyoruz. Zorluklarımız dertlerimiz sıkıntılarımız var. Hem ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum hem belediyemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum. Biz az maliyetle çok işler yapmaya, arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz. Az maliyetle çok iş, etkin ve verimli kaynak kullanımı bizim ilkelerimiz ve prensiplerimiz bunu da çalışma arkadaşlarımızla başarıyoruz. Avcılardan tüm dünyaya örnek bir model ortaya koyuyoruz” açıklamasına yer verdi.